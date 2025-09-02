В донской столице число автобусов №44 сократилось за два года почти вдвое

Фото: Ростовский Городской Транспорт

В Ростове с 1 сентября маршрут № 44 ГПЗ-10 – ТЦ «Меркурий» будут обслуживать шесть автобусов. Об этом сообщает «Ростовский городской транспорт».Длина автобусного маршрута – 61 километр. Он является самым длинным в Ростове. Еще два года назад на его обслуживание выходили 10-11 автобусов. Теперь же их стало шесть.Причиной снижения числа автобусов связывают со сменой перевозчика. Ранее маршрут обслуживал перевозчик ООО «Карат» по временному договору. Теперь обслуживание перешло муниципальной компании.Теперь даже при идеальном трафике на дорогах интервал между рейсами станет 30 минут. При этом расписание, известное ростовчанам, потеряет свою актуальность.Теперь некоторым жителям города придется добираться до работы значительно труднее. При этом такая тенденция сохраняется и на других маршрутах. К примеру, на гребной канал ходил один единственный маршрут № 75. Однако, по словам местных жителей, автобус уже не ходит полгода. Теперь, чтобы добраться на гребной, нужно либо вызвать такси, либо идти от «Ростов Арены» два километра пешком.