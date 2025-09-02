На трассе М-4 «Дон» случилось массовое ДТП с автобусом

Фото: УГИБДД по Ростовской области/ скрин

На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП с автобусом. Авария произошла 2 сентября возле города Шахты.На снимках видно, что во время столкновения пять машин и автобус наехали друг на друга. Чудом водители остались целы. Машины получили механические повреждения.На участке от Шахт до хутора Сусол образовалась пробка. Всего протяженность дорожного затора – около 17 километров.Пока водителей просят быть внимательнее на участке. Рекомендуется искать пути объезда.