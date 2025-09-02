В Ростове возбудили уголовное дело на парня, который сбил 16-летнего пешехода насмерть

Фото: DonDay.ru

В Ростове следователи завели уголовное дело по факту смерти 16-летнего подростка в ДТП на Сельмаше. Авария произошла вечером 31 августа.По данным СУ СКР по Ростовской области, 21-летний парень на «Мазде» без прав сбил 16-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. От удара парня отбросило на «Шкоду», которая ехала по «встречке». Несовершеннолетний скончался на месте.Сообщается, что на водителя иномарки завели уголовное дело по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортным средством.Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет.