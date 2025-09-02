В Ростове трое взрослых и ребенок пострадали при атаке беспилотников

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону трое взрослых и ребенок пострадали при атаке беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.Воздушную атаку дронов отразили в ночь на 2 сентября в микрорайоне Левенцовском. В результате ЧП произошел пожар, повреждения получили два дома. На улице Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. На улице Еляна повреждены фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома.Ночью за медпомощью обратились трое взрослых и ребенок. К счастью, серьезного вреда здоровью никто не получил.Кроме того, в одном из домов был обнаружен неразорвавшийся снаряд. Из-за этого эвакуировали 320 человек. По данным на 07:50, оцепление пострадавших домов было снято.