Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове трое взрослых и ребенок пострадали при атаке беспилотников

В Ростове трое взрослых и ребенок пострадали при атаке беспилотников
В Ростове-на-Дону трое взрослых и ребенок пострадали при атаке беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Воздушную атаку дронов отразили в ночь на 2 сентября в микрорайоне Левенцовском. В результате ЧП произошел пожар, повреждения получили два дома. На улице Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома. На улице Еляна повреждены фасад и остекление в квартирах 25-этажного дома.

Ночью за медпомощью обратились трое взрослых и ребенок. К счастью, серьезного вреда здоровью никто не получил.
Кроме того, в одном из домов был обнаружен неразорвавшийся снаряд. Из-за этого эвакуировали 320 человек. По данным на 07:50, оцепление пострадавших домов было снято.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.