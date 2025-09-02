Новости
Как учить детей будущего: Фоксфорд приглашает учителей на бесплатную онлайн-конференцию

25 сентября состоится третья всероссийская конференция для педагогов от онлайн-школы «Фоксфорд». Участники смогут присоединиться к эфиру бесплатно, а по итогам мероприятия получат сертификат, методические материалы и демодоступ к одному из курсов по работе с нейросетями.

В рамках конференции ведущие эксперты в сфере образования обсудят возможности и этические аспекты применения ИИ в школе. Также они познакомят участников с практическими цифровыми инструментами, которые упрощают работу преподавателей и помогают учитывать уровень знаний и интересы каждого ученика. Среди приглашённых спикеров — педагог, психолог, профессор, почётный академик РАО Артём Соловейчик.

Согласно новому исследованию «Фоксфорда», меньше трети учителей по всей стране осведомлены о возможностях ИИ в педагогической практике — большинству же требуется помощь в освоении. При этом преподаватели, которые используют технологии, реже оценивают рабочую нагрузку как очень высокую в сравнении с теми, кто их не применяет (37% против 51%).

«Наша конференция станет гидом для педагогов в мире технологий. Эксперты помогут участникам освоить цифровые новшества без лишнего стресса и покажут, как применять ИИ так, чтобы преподаватели экономили время, а ученики повышали успеваемость», — говорит Елизавета Куренщикова, руководитель отдела по работе с учителями «Фоксфорда».

Фото: Фоксфорд.
