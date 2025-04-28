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В Ростове заметили огромный столб дыма в районе Левого берега

В Ростове заметили огромный столб дыма в районе Левого берега
В Ростове горожане заметили огромный столб дыма в районе Левого берега. Об этом люди сообщили в соцсетях 28 апреля. 

Около 11:30 в социальных сетях начали появляться фотографии пожара. На снимках видно, как в небо поднимается густой столб дыма. Очевидцы сравнивают это зрелище с извержением вулкана.

 — Неожиданно над городом появилась огромная темная туча. Только потом я понял, что это пожар. Это было впечатляюще, — рассказывает местный житель.

Ростовчанам не стоит беспокоиться, так как это контролируемые выжигания. Пожарные сжигают сухую траву, чтобы предотвратить лесные пожары.
Фото: Дондей
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