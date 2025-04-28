В Ростове заметили огромный столб дыма в районе Левого берега
В Ростове горожане заметили огромный столб дыма в районе Левого берега. Об этом люди сообщили в соцсетях 28 апреля.
Около 11:30 в социальных сетях начали появляться фотографии пожара. На снимках видно, как в небо поднимается густой столб дыма. Очевидцы сравнивают это зрелище с извержением вулкана.
— Неожиданно над городом появилась огромная темная туча. Только потом я понял, что это пожар. Это было впечатляюще, — рассказывает местный житель.
Ростовчанам не стоит беспокоиться, так как это контролируемые выжигания. Пожарные сжигают сухую траву, чтобы предотвратить лесные пожары.