В Ростове заметили огромный столб дыма в районе Левого берега

Фото: Дондей

В Ростове горожане заметили огромный столб дыма в районе Левого берега. Об этом люди сообщили в соцсетях 28 апреля.Около 11:30 в социальных сетях начали появляться фотографии пожара. На снимках видно, как в небо поднимается густой столб дыма. Очевидцы сравнивают это зрелище с извержением вулкана.— Неожиданно над городом появилась огромная темная туча. Только потом я понял, что это пожар. Это было впечатляюще, — рассказывает местный житель.Ростовчанам не стоит беспокоиться, так как это контролируемые выжигания. Пожарные сжигают сухую траву, чтобы предотвратить лесные пожары.