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В Шахтах горожан напугал большой столб дыма в городе

В Шахтах горожан напугал большой столб дыма в городе
В городе Шахты Ростовской области огромный столб черного дыма вызвал беспокойство у местных жителей. Его заметили горожане 13 ноября около 9:30.

Люди были встревожены и начали активно постить фото произошедшего в социальных сетях. Некоторые предположили, что пожар мог произойти в жилом комплексе «Артем».

По данным ГУ МЧС, пожар возник на улице Обуховка, в районе дома № 87. Для тушения направлены четыре пожарных на одной автоцистерне. Площадь возгорания уточняется. 
Фото: соцсети
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