В Шахтах горожан напугал большой столб дыма в городе

Фото: соцсети

В городе Шахты Ростовской области огромный столб черного дыма вызвал беспокойство у местных жителей. Его заметили горожане 13 ноября около 9:30.Люди были встревожены и начали активно постить фото произошедшего в социальных сетях. Некоторые предположили, что пожар мог произойти в жилом комплексе «Артем».По данным ГУ МЧС, пожар возник на улице Обуховка, в районе дома № 87. Для тушения направлены четыре пожарных на одной автоцистерне. Площадь возгорания уточняется.