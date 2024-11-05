В Ростове на Западном загорелся частный дом

Фото: соцесети

В Ростове-на-Дону на Западном 5 ноября загорелся частный дом. Огромный столб дыма видно с ближайших районов города.Огонь вспыхнул на улице Чукотской, 18, в 13:00. Жители частного сектора заметили, что на их улице полыхает частный дом. В небе уже был виден огромный столб дыма. Очевидцы происшествия обратились к пожарным.На место тушения прибыло 16 пожарных и четыре машины МЧС. Пламя распространилось на 150 квадратных метрах жилого помещения.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в происшествии никто не пострадал.На месте ЧП в данный момент работают специалисты.