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В Ростове пожар на Левом берегу оказался запланированным

В Ростове пожар на Левом берегу оказался запланированным
В Ростове пожар на Левом берегу оказался запланированным выжиганием сухой растительности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

Жители региона заметили густой столб дыма на Левом берегу 24 апреля. Люди начали делиться своими переживаниями в социальных сетях. О пожаре сообщили очевидцы из Ольгинской, Ростова-на-Дону, Батайска и соседних городов.

Позже МЧС успокоило людей, сообщив, что это были плановые выжигания. В этот день в Азовском районе было запланировано шесть таких мероприятий: в Кулешовском-2, Рогожкинском, Обильненском, Круглянском и Александровском сельских поселениях.

В Аксайском районе было запланировано 12 выжиганий.
Фото: Дондей
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