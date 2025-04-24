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В Ростове пожар на Левом берегу оказался запланированным выжиганием сухой растительности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Ростовской области.Жители региона заметили густой столб дыма на Левом берегу 24 апреля. Люди начали делиться своими переживаниями в социальных сетях. О пожаре сообщили очевидцы из Ольгинской, Ростова-на-Дону, Батайска и соседних городов.Позже МЧС успокоило людей, сообщив, что это были плановые выжигания. В этот день в Азовском районе было запланировано шесть таких мероприятий: в Кулешовском-2, Рогожкинском, Обильненском, Круглянском и Александровском сельских поселениях.В Аксайском районе было запланировано 12 выжиганий.