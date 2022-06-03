В Ростове закрыли крупнейший в области ковидный госпиталь на базе больницы № 20

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Главный в области госпиталь по лечению больных COVID-19, открытый на базе больницы № 20, прекратил свою работу в Ростове. Об этом 6 июня сообщил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.Госпиталь начал работать еще два года назад, 3 мая. Медучреждение открыли на базе городской больницы № 20 в родильном отделении. За два года работы в нем прошли лечение 23 тысячи пациентов. Однако сейчас, когда в регионе коронавирусную инфекцию выявляют меньше, чем у ста человек, необходимость в целом госпитале отпала.Сейчас в здании больницы проводится косметический ремонт, и после его завершения на месте госпиталя вновь заработает родильное отделение.Напомним, что 1 июня в Ростовской области были отменены все антиковидные ограничения, включая масочный режим. Это решение было принято в связи с нормализацией эпидемиологической ситуации в регионе.