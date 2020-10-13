Ещё двести коек пополнят ковидный госпиталь на базе больницы № 20 в Ростове

Из-за роста числа инфицированных потребовались дополнительные места для заболевших. Дополнительные двести коек развернут в ковидном госпитале на базе городской больницы № 20. Об этом 15 октября министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сообщила на брифинге.Напомним, ковидный госпиталь на 400 мест был развернут на базе ростовской областной клинической больницы в начале октября. Из-за роста числа заболевших коечный фонд госпиталя может пополниться еще 50 койками. Министр не исключил, что при критических показателях все лечебное учреждение, кроме кардиоцентра, может быть переоборудовано под ковидный госпиталь.Госпитали расширяют также и по области. С 12 октября увеличили число коек в Таганроге и Зверево. В Неклиновском районе открыт госпиталь на 20 коек, а в Морозовском - на 30. В худшем случае медики рассмотрят увеличение мест для больных в госпитале на базе ЦГБ им. Семашко.В начале пандемии 2 664 койки были развернуты в Ростовской области. Из них 1 622 - на базе инфекционных медучреждений, 1 042 – неинфекционных. По состоянию на 15 октября лечение в стационарах проходят 2 020 больных коронавирусом пациентов.