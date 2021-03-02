В Ростове останется всего один госпиталь для больных коронавирусом

В Ростове-на-Дону планируют сократить число ковидных госпиталей. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко 3 марта во время посещения горбольницы № 6.По словам сити-менеджера, в Ростове оставят только один госпиталь для больных COVID-19 на базе больницы № 20. Остальные два медучреждения вернутся в прежний режим работы с пациентами.Напомним, в настоящее время в Ростове-на-Дону заражённых коронавирусом распределяют в три ковидных госпиталя. Они находятся на базе ЦГБ, ОКДЦ «Здоровье» и горбольницы № 20. Логвиненко добавил, что госпиталь в горбольнице № 20 закроется в последнюю очередь.