В Ростове останется всего один госпиталь для больных коронавирусом
В Ростове-на-Дону планируют сократить число ковидных госпиталей. Об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко 3 марта во время посещения горбольницы № 6.
По словам сити-менеджера, в Ростове оставят только один госпиталь для больных COVID-19 на базе больницы № 20. Остальные два медучреждения вернутся в прежний режим работы с пациентами.
- Сейчас заболеваемость идёт на спад. Загруженность коечного фонда - 50%, - отметил сити-менеджер. - Неправильно оставлять ковидные этажи, а на других вести плановый приём. Для госпиталя выбрали отдельно стоящее здание в больнице № 20.
Напомним, в настоящее время в Ростове-на-Дону заражённых коронавирусом распределяют в три ковидных госпиталя. Они находятся на базе ЦГБ, ОКДЦ «Здоровье» и горбольницы № 20. Логвиненко добавил, что госпиталь в горбольнице № 20 закроется в последнюю очередь.