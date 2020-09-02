В Ростове зафиксировали 57 новых случаев заражения коронавирусом

В донской столице продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Свежие данные публикует региональное правительство на своем официальном сайте.В Ростовской области, по состоянию на 4 сентября, зафиксировано 142 новых случая заражения коронавирусом. Из этого числа 57 человек заражены в Ростове-на-Дону. Это как контактные, так и случаи заражения коронавирусом, привезенные из других регионов.Небывалый рост общего числа заболевших в регионе пока не сильно наблюдается в донской столице. Ежедневно в Ростове регистрируют от 50 до 70 случаев инфицирования.При этом главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сообщил, что если рост числа заболевших продолжится, регион может вернуться к прошлым ограничениям. О второй волне речи пока не идет.