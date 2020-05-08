В Ростовской области подтверждён 1 851 случай заражения коронавирусом
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На Дону число заболевших коронавирусом выросло до 1 851. За последние сутки диагноз подтверждён у 88 жителей области. Такие данные на 11 мая сообщает официальный портал стопкоронавирус.рф.
Смертельных исходов произошло 22. Случаи заражения в Ростовской области зарегистрированы практически во всех районах. Заболевших на сегодняшний день нет только в Советском, Песчанокопском, Родионово-Несветайском районах.
Ранее главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев заявлял о том, что рост выявленных случаев заболевания связан с увеличением проведённых тестов. Так как практически в половине случаев болезнь протекает бессимптомно, выявить её можно только с помощью анализа. Рост количества исследований и привёл к увеличению новых случаев заражения коронавирусом.
В России, по данным за последние сутки, количество заболевших составило 11 656. Всего зарегистрировано 221 344 случая заболевания коронавирусом. Скончались 2 009 человек.