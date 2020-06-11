В Ростовской области почти в половине случаев не установлен источник заражения коронавирусом

На Дону почти в половине случаев источник заражения коронавирусом не установлен. Об этом сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев. Ситуацию с распространением COVID-19 в регионе обсуждали на заседании оперативного штаба 15 июня.По словам Ковалева, большинство заболевших в области – женщины. На их долю приходится 53% от общего числа инфицированных. Большинство пациентов находятся в возрасте от 30 до 65 лет. На эту возрастную категорию приходится 65% заболевших. Больных старше 65 лет - 16%.Основная доля заболевших – жители Ростовской области. За весь период в регионе зарегистрировано три случая заболевания иностранцев.В 25% случаев причиной заражения стали контакты с заболевшими в семье и близком окружении. В 12% случаев заражение произошло в организациях немедицинского характера, в 5% - в медучреждениях.Главный санитарный врач также рассказал, что почти в 58% случаев заболевание проходит бессимптомно, в 34% болезнь имеет лёгкую форму, в 6,7% - среднюю. В тяжёлой форме болезнь протекает всего в 0,9% случаев.