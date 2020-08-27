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За сутки в Ростове коронавирус выявили у 65 человек

За сутки в Ростове коронавирус выявили у 65 человек
В донской столице зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

По состоянию на 29 августа, в Ростовской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. В донской столице из этого числа заболели 65 человек. Это как контактные, так и случаи заражения из других регионов.

Всего в России за все время пандемии было выявлено 985 346 инфицированных. Жертвами опасного вируса стали 17 025 россиян.

Теги: коронавирус в Ростове

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