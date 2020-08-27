За сутки в Ростове коронавирус выявили у 65 человек

В донской столице зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает правительство Ростовской области.По состоянию на 29 августа, в Ростовской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом. В донской столице из этого числа заболели 65 человек. Это как контактные, так и случаи заражения из других регионов.Всего в России за все время пандемии было выявлено 985 346 инфицированных. Жертвами опасного вируса стали 17 025 россиян.