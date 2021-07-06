Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове за сутки выявили 17 нарушителей «масочного» режима в автобусах

В Ростове за сутки выявили 17 нарушителей «масочного» режима в автобусах
В Ростове выявили 17 человек, нарушивших «масочный» режим в общественном транспорте. Об этом 8 июля сообщили в городской администрации.

В донской столице продолжают работать мониторинговые группы, проверяющие соблюдение «масочного» режима в автобусах.

В четверг правоохранители проинспектировали 585 транспортных средств. В ходе проверки специалисты составили 17 протоколов по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В числе нарушителей оказались 16 пассажиров и один водитель. Всем им грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Также мониторинговые группы проверили ж/д транспорт - 358 подвижных составов. По итогам проверки четырем водителям вынесли дисциплинарные взыскания.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.