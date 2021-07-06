В Ростове за сутки выявили 17 нарушителей «масочного» режима в автобусах

В Ростове выявили 17 человек, нарушивших «масочный» режим в общественном транспорте. Об этом 8 июля сообщили в городской администрации.В донской столице продолжают работать мониторинговые группы, проверяющие соблюдение «масочного» режима в автобусах.В четверг правоохранители проинспектировали 585 транспортных средств. В ходе проверки специалисты составили 17 протоколов по административной статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». В числе нарушителей оказались 16 пассажиров и один водитель. Всем им грозит штраф до 30 тысяч рублей.Также мониторинговые группы проверили ж/д транспорт - 358 подвижных составов. По итогам проверки четырем водителям вынесли дисциплинарные взыскания.