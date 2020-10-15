В Ростове приостановили работу 215 автобусов за несоблюдение «масочного» режима

В Ростове-на-Дону остановили 215 автобусов в ходе проверки «масочного» режима. Об этом 16 октября сообщили в администрации донской столицы.В период набирающей обороты пандемии в Ростове были организованы 25 групп проверяющих водителей и пассажиров общественного транспорта на соблюдение «масочного» режима. Проверка проходила на таких остановках, как Театральная площадь, проспект Шолохова, мост на проспекте Стачки и других наиболее оживленных остановочных пунктах.Всего правоохранители проверили 1 887 транспортных средств, из которых 215 временно приостановили. В ходе проверок мониторинговая группа составила 55 протоколов по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».Большинство протоколов (45 штук) были составлены на пассажиров. Из остальных десяти девять протоколов - в отношении водителей, один - в отношении должностного лица.Напомним, что в регионе действует режим ограничительных мер. Заведения могут работать максимум до 22 часов, ночные клубы закрыты, а работающим людям старше 65 лет рекомендовали перейти на удаленную работу. Несмотря на все меры, в регионе ежедневно регистрируют сотни заболевших.