В Ростове за последние сутки коронавирус подтвердился у 123 человек

В донской столице сохраняется напряженная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. О данных на 21 сентября сообщили в правительстве Ростовской области.За минувшие сутки в регионе зафиксировано 177 случаев заражения вирусом COVID-19. Большую часть из них выявили в Ростове-на-Дону, где новыми инфицированными стали 123 человека.Всего на территории Ростовской области опасный вирус подхватили 20 240 жителей, 16 158 из которых уже вылечились. Скончались от коронавируса 445 человек, включая пятерых умерших за прошедшие 24 часа.