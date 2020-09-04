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За сутки в Ростове-на-Дону 89 человек заразились вирусом COVID-19

За сутки в Ростове-на-Дону 89 человек заразились вирусом COVID-19
В донской столице еще 89 человек подхватили вирус COVID-19. Соответствующие данные опубликовало правительство Ростовской области.

По состоянию на 6 сентября за последние сутки в регионе зафиксировано 155 случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них – 89 инфицированных – это жители Ростова-на-Дону.

В области ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться. Если в августе фиксировали около 130 зараженных в день, то теперь количество таких случаев колеблется около 140. Всего на территории Донского края опасный вирус подхватили 17 785 человек. Умерли от COVID-19 уже 373 пациента.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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