В Ростове зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом среди других городов и районов региона

Лидером по числу заразившихся коронавирусом за минувшие сутки стал Ростов-на-Дону. О данных на 31 августа сообщили в правительстве донского региона.Новыми инфицированными стали 128 дончан, проживающих в 28 городах и районах Ростовской области. По количеству заразившихся лидером остается донская столица, где COVID-19 подхватили 56 человек. На втором месте оказался Новочеркасск — опасный вирус подтвердился у восьми человек. По пять ковидных пациентов проживают в Семикаракорском и Орловском районах, по четыре — в Батайске, Тацинском, Чертковском и Мясниковском районах. Трое зараженных зафиксированы в Азове. В Кашарском, Морозовском, Октябрьском, Сальском, Родионово-Несветайском, а также в Гуково положительные результаты тестов на наличие COVID-19 получили по два человека. По одному пациенту заразились в Веселовском, Волгодонском, Аксайском, Матвеево-Курганском, Егорлыкском, Дубовском, Песчанокопском, Неклиновском, Ремонтненском, Целинском и Пролетарском районах.Всего в Ростовской области коронавирус подтвердился у 16 927 человек. Жертвами COVID-19 стал 351 пациент, включая троих умерших за последние сутки.