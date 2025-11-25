Новости
В Ростове за несколько дней до зимы расцвели хризантемы

В Ростове за несколько дней до зимы расцвели хризантемы. Жительница города Лидия увидела их 25 ноября, когда вышла осмотреть свой участок. Она была удивлена, что яркие цветы распустились в это время года.

Сначала Лидия просто любовалась цветами. Но потом поняла, что через неделю уже наступит зима. Она задумалась, как такое возможно.

По прогнозам метеорологов, зима будет теплой. Из-за глобального потепления температура растет, и это влияет на климат.
Фото: Дондей
