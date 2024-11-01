В Ростове на деревьях распустились цветы в ноябре

Фото: Дондей

В Ростове в ноябре распустились цветы на деревьях. Жители ЖК «Акварель» поделились удивительными кадрами в социальных сетях 1 ноября.Несмотря на ожидаемое похолодание, на деревьях распустились цветы. Растения даже выпустили почки.- Вот такой ноябрьский сюрприз, - пишут жители жилого комплекса.В то же время в регионе ожидается похолодание. В период со 2 по 6 ноября синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, а на севере региона возможно образование неустойчивого снежного покрова.