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В Ростове на деревьях распустились цветы в ноябре

В Ростове на деревьях распустились цветы в ноябре
В Ростове в ноябре распустились цветы на деревьях. Жители ЖК «Акварель» поделились удивительными кадрами в социальных сетях 1 ноября.

Несмотря на ожидаемое похолодание, на деревьях распустились цветы. Растения даже выпустили почки.

- Вот такой ноябрьский сюрприз, - пишут жители жилого комплекса.

В то же время в регионе ожидается похолодание. В период со 2 по 6 ноября синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, а на севере региона возможно образование неустойчивого снежного покрова.
Фото: Дондей
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