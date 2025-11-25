Ростовчанам подсказали, как создать себе новогоднее настроение

Фото: нейросеть

В бешеном ритме жизни многие уже забыли, что такое предвкушение праздника. Новости, бытовые дела и постоянная спешка выжигают атмосферу, а вместе с ней и эмоции. Но простые действия способны вернуть ощущение Нового года.Один трек, гирлянда или свеча — и мозг уже переключается на праздничный режим.Не нужно тратить крупные суммы: мини-ёлка, одна игрушка или гирлянда на окне создают нужный фон.3–5 пунктов: прогулка по огням, праздничный фильм, маленький подарок себе. Предвкушение работает лучше всего.Мандарины, корица, глинтвейн — самые быстрые триггеры новогоднего настроения.Шоколадка, прогулка, приятная покупка или тёплая ванна — такие жесты накапливают ощущение праздника.Раньше атмосферу создавали за нас — родители, школа, друзья. Сейчас её приходится собирать самим. Иногда достаточно просто остановиться и позволить себе ощутить самый тёплый период в году.