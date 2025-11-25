Фото: соцсети

Шахматист из Ростовской области занял третье место на чемпионате мира, который проходил в Индии с 1 по 26 ноября.В течение месяца донской гроссмейстер участвовал в партиях с ведущими шахматистами мира. Андрей Есипенко сумел дойти до полуфинала, но в решающей игре против китайского мастера Вэй И потерпел поражение и не смог выйти в финал.Затем Есипенко сыграл матч за бронзовую медаль с Нодирбеком Якуббоевым из Узбекистана. В двух партиях новочеркасский шахматист одержал победу и завоевал третье место на чемпионате мира по шахматам.Трое лучших шахматистов крупного соревнования — Вэй И, Жавохир Синдаров и Андрей Есипенко — получили приглашения на турнир претендентов 2026 года.