«Дебиторку» и хозинвентарь компании из Батайска выставили на торги почти за 31 млн

В Ростовской области на аукцион выставлены активы компании, специализирующейся на производстве дверей и мебели, включающие дебиторскую задолженность и хозяйственный инвентарь, общей стоимостью около 31 миллиона рублей. Данные о предстоящих торгах опубликованы на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Речь идет об ОАО «РМК», базирующемся в Батайске, которое было объявлено банкротом в ноябре 2016 года. Эта структура начала свою деятельность еще в сентябре 1992 года, специализируясь на изготовлении металлических дверей и оконных конструкций.

На продажу выставлены два лота, совокупная стоимость которых превышает 30 миллионов рублей. В рамках аукциона будут реализованы права требования по дебиторской задолженности, а также разнообразный хозяйственный инвентарь.

Желающие принять участие в торгах по продаже инвентаря могут подать заявки до 19 января 2026 года, а для участия в аукционе по продаже дебиторской задолженности – до 30 января 2026 года.
