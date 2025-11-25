«Дебиторку» и хозинвентарь компании из Батайска выставили на торги почти за 31 млн

Фото: Donday

В Ростовской области на аукцион выставлены активы компании, специализирующейся на производстве дверей и мебели, включающие дебиторскую задолженность и хозяйственный инвентарь, общей стоимостью около 31 миллиона рублей. Данные о предстоящих торгах опубликованы на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.Речь идет об ОАО «РМК», базирующемся в Батайске, которое было объявлено банкротом в ноябре 2016 года. Эта структура начала свою деятельность еще в сентябре 1992 года, специализируясь на изготовлении металлических дверей и оконных конструкций.На продажу выставлены два лота, совокупная стоимость которых превышает 30 миллионов рублей. В рамках аукциона будут реализованы права требования по дебиторской задолженности, а также разнообразный хозяйственный инвентарь.Желающие принять участие в торгах по продаже инвентаря могут подать заявки до 19 января 2026 года, а для участия в аукционе по продаже дебиторской задолженности – до 30 января 2026 года.