Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Зима в Ростове будет аномально теплой и дождливой в 2026 году

Зима в Ростове будет аномально теплой и дождливой в 2026 году
Синоптики прогнозируют аномально теплую и дождливую зиму в Ростове в сезоне 2025/26. Об этом свидетельствуют прогнозы с декабря по февраль.

В первой декаде декабря столбики термометров максимально опустятся до -2 градусов. Днем столбики термометров прогреются до +1…+3 градусов.

В первой декаде декабря температура воздуха опустится ниже -2 градусов. Днем столбики термометров прогреются до +1…+3 градусов. К концу месяца максимально похолодает до -4 градусов.

Январь станет дождливым. Осадки продолжатся в первой и третьей декадах месяца. Осадки будут продолжаться в первой и третьей декадах месяца. Максимально температура воздуха опустится до -7 градусов. Февраль также будет дождливым. А ближе к концу зимы погода будет солнечной.
Фото: ИИ.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.