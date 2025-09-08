Зима в Ростове будет аномально теплой и дождливой в 2026 году

Фото: ИИ.

Синоптики прогнозируют аномально теплую и дождливую зиму в Ростове в сезоне 2025/26. Об этом свидетельствуют прогнозы с декабря по февраль.В первой декаде декабря столбики термометров максимально опустятся до -2 градусов. Днем столбики термометров прогреются до +1…+3 градусов. К концу месяца максимально похолодает до -4 градусов.Январь станет дождливым. Осадки продолжатся в первой и третьей декадах месяца. Максимально температура воздуха опустится до -7 градусов. Февраль также будет дождливым. А ближе к концу зимы погода будет солнечной.