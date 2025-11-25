Из Ростовской области в Волгоград с 26 ноября запустят новый прямой утренний рейс

Фото: Donday

С 26 ноября у жителей Ростовской области появляется возможность путешествовать в Волгоград на новом утреннем автобусном рейсе. Эти сведения опубликованы на официальном веб-ресурсе автовокзалов Ростовской области.Как сообщается, начиная с указанной даты, будет запущен комфортный утренний автобус в направлении Волгограда, отправляющийся из Таганрога, Ростова-на-Дону (от Главного и Пригородного вокзалов), Новочеркасска и Шахт. Об этом сообщает онлайн-платформа, освещающая работу автобусных станций Ростовской области.Для пассажиров предусмотрены современные автобусы, оснащенные всем необходимым для комфортной поездки: разъемами для подзарядки электронных устройств, эргономичными креслами и системой климат-контроля.Рейс стартует в 6:00 из Таганрога, затем пройдет через вокзалы Ростова. Прибытие в Новочеркасск ожидается в 9:10, а в Шахты – в 10:00. Конечным пунктом является автовокзал Волгограда, куда автобус прибудет к 16:00.