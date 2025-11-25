Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области 51-летний мужчина попал под колеса легковушки

В Ростовской области 51-летний мужчина попал под колеса легковушки
В Ростовской области 51-летний мужчина попал под колеса легковушки. ДТП произошло в городе Каменске-Шахтинском 24 ноября.

По предварительной информации, 25-летний водитель машины «ВАЗ-2105» двигался по улице Кирова примерно в 23:00. У дома № 57 на дорогу выбежал 51-летний пешеход. Мужчина собирался перебежать на противоположную сторону проезжей части не по пешеходному переходу. В результате водитель отечественного автомобиля не успел среагировать и сбил человека.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.