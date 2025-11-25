- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы и был госпитализирован, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

В Ростовской области 51-летний мужчина попал под колеса легковушки. ДТП произошло в городе Каменске-Шахтинском 24 ноября.По предварительной информации, 25-летний водитель машины «ВАЗ-2105» двигался по улице Кирова примерно в 23:00. У дома № 57 на дорогу выбежал 51-летний пешеход. Мужчина собирался перебежать на противоположную сторону проезжей части не по пешеходному переходу. В результате водитель отечественного автомобиля не успел среагировать и сбил человека.