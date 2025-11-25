Новости
Сразу несколько районов Ростова сковали пробки в восемь баллов

Весь Ростов-на-Дону оказался парализован из-за масштабных пробок. Вечером 25 ноября, в период пиковой нагрузки на дорожную сеть, движение в ключевых магистралях донской столицы практически остановилось.

В центральной части города скорость движения автомобилей не превышает десяти километров в час. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Большой Садовой, Красноармейской, Ворошиловском проспекте, Буденновском проспекте, улицах Соколова, Текучева и Варфоломеева.

В Западном жилом массиве зафиксированы крупные заторы на улицах Стачки, Малиновского, Еременко, Доватора, Мадояна, Всесоюзной и Зоологической.

Автомобилистам рекомендуется учитывать сложившуюся дорожную ситуацию и планировать свои поездки с запасом времени. Простой в пробках может занять не менее получаса.
Фото: Яндекс.Карты
