Сразу несколько районов Ростова сковали пробки в восемь баллов

Фото: Яндекс.Карты

Весь Ростов-на-Дону оказался парализован из-за масштабных пробок. Вечером 25 ноября, в период пиковой нагрузки на дорожную сеть, движение в ключевых магистралях донской столицы практически остановилось.В центральной части города скорость движения автомобилей не превышает десяти километров в час. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Большой Садовой, Красноармейской, Ворошиловском проспекте, Буденновском проспекте, улицах Соколова, Текучева и Варфоломеева.В Западном жилом массиве зафиксированы крупные заторы на улицах Стачки, Малиновского, Еременко, Доватора, Мадояна, Всесоюзной и Зоологической.Автомобилистам рекомендуется учитывать сложившуюся дорожную ситуацию и планировать свои поездки с запасом времени. Простой в пробках может занять не менее получаса.