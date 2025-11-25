Магнитная буря началась в Ростовской области 25 ноября

Фото: Соцсети

К концу ноября метеочувствительные люди столкнулись с непростым периодом. В последние дни специалисты отмечают серию геомагнитных бурь, которые оказывают влияние на самочувствие и работу электроники. Новая волна геомагнитных возмущений накрыла Ростовскую область 25 ноября и, согласно прогнозам, продлится как минимум до конца следующего дня. Ростовский врач Дарья Мелешко поделилась информацией о способах адаптации к этим колебаниям магнитосферы.Геомагнитная активность стала нарастать в начале суток 25 ноября, раньше, чем ожидалось. На протяжении дня на Земле время от времени регистрируются магнитные бури уровня G1, и эксперты полагают, что подобная активность сохранится до завершения 26 ноября. Причиной этих бурь является устойчивый поток частиц, исходящий из корональных дыр в солнечной атмосфере.Бури такой силы не представляют опасности для электронных устройств, но могут вызвать неприятные ощущения у людей, подверженных влиянию погоды, особенно при продолжительном воздействии. Возможны такие проявления, как головная боль, ощущение усталости и изменения артериального давления.Врач акцентирует внимание на том, что во время геомагнитных колебаний особенно восприимчивы люди с болезнями сердца и сосудов, включая тех, кто перенес инфаркт или инсульт, а также страдающие от повышенного или пониженного давления. Для уменьшения негативного воздействия геомагнитных возмущений на организм необходимо достаточно высыпаться. Не менее важны регулярное и сбалансированное питание, поддерживающие организм во время интенсивной магнитной бури.В период геомагнитной активности желательно избегать душных и плохо вентилируемых помещений. Рекомендуется больше находиться на свежем воздухе и хорошо отдыхать. Соблюдение всех этих рекомендаций поможет снизить неблагоприятное воздействие магнитной бури на организм.