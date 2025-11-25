После атаки беспилотников в Таганроге одного из раненых доставили в Ростов
После атаки беспилотников в Таганроге одного из раненых доставили в Ростов, об этом проинформировал глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Согласно информации от Министерства обороны РФ, за прошедшую ночь над территорией донского региона были сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов. Наибольший удар пришелся на Таганрог и Неклиновский район. В итоге ранения различной степени тяжести получили 12 человек, из которых трое погибли. Один пострадавший был транспортирован в Ростов. Четверо получили необходимую медицинскую помощь и отказались от дальнейшей госпитализации.
Помимо этого, повреждения зафиксированы у многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры и промышленных предприятий.
Как уточнил губернатор, всем пострадавшим будет оказана помощь.