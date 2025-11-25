Фото: DonDay

После атаки беспилотников в Таганроге одного из раненых доставили в Ростов, об этом проинформировал глава Ростовской области Юрий Слюсарь.Согласно информации от Министерства обороны РФ, за прошедшую ночь над территорией донского региона были сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов. Наибольший удар пришелся на Таганрог и Неклиновский район. В итоге ранения различной степени тяжести получили 12 человек, из которых трое погибли. Один пострадавший был транспортирован в Ростов. Четверо получили необходимую медицинскую помощь и отказались от дальнейшей госпитализации.Помимо этого, повреждения зафиксированы у многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры и промышленных предприятий.Как уточнил губернатор, всем пострадавшим будет оказана помощь.