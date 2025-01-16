В середине зимы в Волгодонске на сирени набухли почки

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В городе Волгодонске Ростовской области, на фоне заснеженных улиц набухли почки сирени. Об этом сообщает 15 января читатель Donday. Местный житель заметил необычное явление — почки сирени начали набухать. Обычно сирень радует горожан своими листьями только в апреле. Однако в 2025 году природа решила удивить жителей города.- Мы только недавно встретили Новый год, а тут сирень ожила! Такое редко увидишь, — поделился своими впечатлениями горожанин.Вероятно, причиной раннего пробуждения стала теплая зима. В последние недели температура воздуха практически не опускалась ниже нуля, а иногда достигала +11 градусов.Напомним, что в Таганроге в канун старого Нового года тоже зацвела сирень. Но вряд ли растения смогут полностью пойти в рост. По прогнозам метеорологов, в ближайшее время в регионе ожидаются заморозки.