В Ростовской области вечером 25 ноября объявлена опасность из-за БПЛА

В Ростовской области вечером 25 ноября объявлена опасность из-за беспилотных летательных аппаратов. Около 22:30 система оповещения РСЧС разослала срочное уведомление.

Населению рекомендуется укрыться в помещениях и избегать открытых пространств на улице. Оставайтесь в безопасных местах до сигнала об отмене угрозы БПЛА.

Губернатор Ростовской области, Юрий Слюсарь, заявил, что прошедшей ночью Таганрог и Неклиновский район подверглись самой масштабной атаке дронов за все время.
Фото: DonDay
