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В Ростове за 14 миллионов рублей снесут аварийный дом на улице Социалистической

В Ростове за 14 миллионов рублей снесут аварийный дом на улице Социалистической

В Ростове за 14,4 миллиона рублей снесут аварийный дом № 130 на улице Социалистической. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 13 августа.

Помимо самого сноса, подрядчик будет обязан составить смету перед началом работы и убрать строительный мусор после её завершения. Поиски исполнителя закончатся 24 августа, а меньше чем через месяц, в середине сентября, на месте дома останется пустое место.

Как ранее писал Rostov.ru, здание имеет долгую историю. Построенный в 19-м веке дом был признан аварийным в 2009-м. Через два года его решили не реставрировать.

Уже в 2016 году он в первый раз обрушился. Здание потеряло часть фасада. К счастью, дом уже несколько лет не являлся жилым. В результате происшествия никто не пострадал. Тогда решили ничего не предпринимать и оставить опасный элемент пейзажа таким, какой есть.

Не так давно, 23 июля, дом вновь обвалился. На этот раз гораздо серьёзнее. Почти половина здания обрушилась. Соседи злополучного дома остались без света, а прохожие и автомобилисты чудом не пострадали. Было очевидно, что дом надо снести.

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