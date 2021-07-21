На Социалистической в Ростове рухнула часть аварийного дома

В центре Ростова обрушилась половина аварийного дома. Происшествие случилось днем 23 июля на улице Социалистической, 130.Обрушение произошло, когда поблизости не было людей. На место прибыли все экстренные службы, а территорию здания огородили сигнальной лентой. О пострадавших информации нет. На месте дежурит скорая помощь.Упавшие конструкции повредили припаркованные авто. Кроме того, из-за ЧП близлежащие дома лишилась света.На место также приезжал сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко. Мэр пообещал разобраться в ситуации и расселить жителей ближайшего здания, которое примыкает к дому № 130 и также является аварийным.Здание находится в исторической части Ростова-на-Дону. Оно было построено в 19-м веке. В 2009 году дом был признан аварийным, жителей расселили. После 2011 года здание исключили из списка охраняемых объектов. Аварийный дом огородили забором и, видимо, забыли про него.Спустя пять лет, в феврале 2016 года, обрушился фасад. Здание покосилось, начало осыпаться, на стене образовалась большая трещина. К счастью, людей поблизости не оказалось. Это было первым звоночком, что дом нуждается в сносе. Однако городские власти проигнорировали его.Спустя пять лет здание обрушилось вновь. На этот раз обвалился целый этаж, так и не дождавшись безопасного сноса.