В Ростове на центральной улице обрушилось здание

Фрагмент фасада здания обрушился в центре Ростова-на-Дону. Происшествие случилось днем 31 октября на проспекте Буденновском, 90/133. К счастью, никто не пострадал.Место обвала обнесли сигнальной лентой. Обрушения незначительны. С фасада здания посыпалась штукатурка. По данным на сайте дом.минжкх, пятиэтажный дом по этому адресу жилой, на 60 квартир. Он был построен в 1937 году (83 года назад). С 2016 года – в управлении УК «Донжилстрой», которая и займется ремонтом фасада.Отметим, что похожее обрушение случилось и на улице Пушкинской на днях. Там фрагменты здания лежат посреди тротуара уже третий день.