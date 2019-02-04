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В Ростове за 13,5 млн рублей построят сцену на левом берегу Дона

В Ростове за 13,5 млн рублей построят сцену на левом берегу Дона
Управление культуры Ростова-на-Дону потратит 13,5 миллионов рублей на возведение сцены в парке «Левобережный». Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, исполнитель обязан предоставить сборно-разборную конструкцию. Поставщик должен закупить новое оборудование, которое ранее нигде не использовалось. Планируется, что в собранном виде длина сцены будет не менее 40 метров, а высота — не менее 8,8 метров. Максимальная цена контракта составляет 13 459 000 рублей.

Заявки на участие в тендере принимаются до 22 февраля. Электронный аукцион пройдёт 28 февраля.

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