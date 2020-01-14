Ростовский зоопарк потратит 1,5 млн рублей на мясо для животных



Ростовский зоопарк планирует закупить куриное мясо для кормления животных. Такая информация размещена на сайте госзакупок. На корм выделяют почти полтора миллиона рублей. Финансирование осуществляется за счёт городского бюджета.



В документации указано, что зоопарку требуется девять тысяч килограммов мяса. Поставщик должен привозить еду партиями по 230 килограммов в период с 18 марта по 9 декабря 2020 года. При этом в месяц зоопарку требуется не более 1 150 килограммов.



Мясо должно быть свежим, расфасованным согласно требованиям ГОСТа. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 января. Поставщика определят 28 января с помощью электронного аукциона.