Приложения такси взвинтили цены из-за мощного ливня в Ростове

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В Ростове приложения такси взвинтили цены из-за мощного ливня.Для проезда по центральной части города нужно заплатить около 800 рублей. Если нужно добраться из центра в Суворовский район, стоимость поездки превысит 1,5 тысячи рублей.Даже приложение с заказами такси рекомендует людям добираться до дома на общественном транспорте. Однако возникает вопрос, как добраться до остановки в таких условиях.Люди, у которых нет автомобилей, вынуждены оставаться на работе из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится до конца дня. Кроме того, ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, что может привести к шторму.