Цены на такси взвинтили в Ростове из-за неработающего интернета

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Цены на такси взвинтили в Ростове. Горожане считают, что причина - неработающий интернет.В Ростове резко выросли цены на такси. Местные жители связывают это с проблемами в работе интернета.Утром 4 июня у операторов связи начались перебои. Из-за этого навигаторы перестали работать, что могло повлиять на стоимость поездок. Цены выросли в три раза. Поездка по центру города теперь стоит около 700 рублей. Чтобы добраться из центра до Суворовского, нужно заплатить примерно 1 200 рублей. До Западного поездка обойдется примерно в 1 000 рублей.