В Ростове вынесли приговор дочери экс-мэра города Чернышева

Громкое дело о преднамеренном банкротстве дочери бывшего мэра Ростова Михаила Чернышева завершено. 30 апреля судья Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону вынес Ольге Чернышевой приговор.По данным собственного источника Rostov.ru, суд признал Ольгу Чернышеву виновной в преднамеренном банкротстве и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на полтора года. Наказание в отношении бизнесвумен будет условным.Напомним, судебные тяжбы в отношении дочери экс-мэра Ростова длятся с 2013 года. Чернышеву признали виновной в финансовых махинациях: она получила право на владение несколькими участками земли в Аксайском районе, а после их продажи не отдала деньги их собственникам. Обманутые партнеры решили наказать дочь чиновника и подали на нее в суд. Однако Чернышева придумала хитрую схему, как выйти сухой из воды. Она объявил себя банкротом, распродав все свое имущество. При этом выяснилось, что новыми владельцами ее благ стали родственники и близкие друзья. В общем, бизнесвумен не только нагло кинула своих партнеров, но и осталась при своих деньгах.Потерпевшие оказались в корне не согласны с решением суда. По их мнению, условный срок за тяжкую статью и многомиллионные долги - слишком мягкое наказание. В ближайшее время они намерены обжаловать приговор, чтобы добиться для Чернышевой реального срока.