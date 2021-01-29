Обвиняемая в преднамеренном банкротстве дочь экс-мэра Ростова сказала в суде последнее слово
В Ростове-на-Дону к логическому завершению подходит суд над дочерью экс-главы донской столицы, ныне - депутата Госдумы РФ Михаила Чернышева. Ольга Чернышева обвиняется в преднамеренном банкротстве.
На очередном заседании, которое состоялось 25 января, обвиняемая сказала свое последнее слово. По словам потерпевших, в своей речи на суде Чернышева заявила, что не помнит, почему не выплатила миллионные долги своим партнерам, а также вообще забыла об обязательствах перед ними.
История Ольги Чернышевой берет свое начало в 2013 году. Дочь экс-мера города осудили за обманные махинации партнеров. Несколько собственников земельных участков в Аксайском районе передали ей своё право владения на землю. Расплатиться с ними она обещала после её продажи. Однако как только земля была продана, Чернышева забыла о своем обязательстве перед партнерами. Попросту говоря, простых людей, бизнесвумен кинула больше, чем на четверть миллиона рублей.
Владельцы земли обратились в суд. По решению суда на тот момент дочь главы города должна была выплатить потерпевшим по делу Горносталю О. В., Громозову А. А., Шелудченко А. И. более 51 миллиона рублей. Но Чернышева деньги отдавать не захотела. Тогда она придумала нехитрую махинацию, решив объявить себя банкротом. В 2014-м году ее признали банкротом. Однако потерпевшие оказались не из робкого десятка и решили любой ценой вернуть свои деньги.
Они выяснили, что бизнесвумен распродала свое имущество близким родственникам и друзьям, по сути, оставшись при своих деньгах. Точнее, чужих деньгах. Все это подтверждается документами, которые представлены в суде. В итоге Чернышеву обвинили в преднамеренном банкротстве.
Больше года идет суд на Ольгой Чернышевой. Потерпевшие собственники земли устали оббивать пороги всевозможных инстанций, жалуясь на необъективное рассмотрение дела и постоянное оттягивание принятия решения.
На 3 февраля запланированы прения сторон. В ближайшее время Ольге Чернышевой вынесут приговор. Дочери экс-мэра Ростова-на-Дону грозит до шести лет лишения свободы.