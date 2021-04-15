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Прокурор запросил для дочери экс-мэра Ростова два с половиной года лишения свободы

Прокурор запросил для дочери экс-мэра Ростова два с половиной года лишения свободы
История с дочерью экс-мэра Ростова и ныне - депутата Госдумы РФ Михаила Чернышева приближается к логическому завершению. Прокурор Вячеслав Нестеров запросил для Ольги Чернышевой два с половиной года лишения свободы. Об этом Rostov.ru сообщил собственный источник.

Дочь чиновника, обвиняемая в преднамеренном банкротстве, выступит с последним словом 29 апреля. Заседание пройдет в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону. Свою вину Чернышева отрицает и просит прекращения уголовного дела. В этот же день ей вынесут приговор.

Напомним, судебные разбирательства в отношении дочери чиновника длятся с 2013 года. Тогда ее осудили за финансовые махинации партнеров. Несколько собственников земельных участков в Аксайском районе передали ей своё право владения на землю, как только земля была продана, Чернышева забыла о своих обязательствах. Попросту говоря, кинула своих партнеров почти на четверть миллиона рублей.

Обманутые партнеры решили наказать дочь чиновника и подали на нее в суд. Тогда Чернышева решила объявить себя банкротом, чтобы не выплачивать долг. Но и здесь она сделала по-хитрому. Бизнесвумен распродала свое имущество близким родственникам и друзьям, по сути, оставшись при своем.

Судебный процесс на предпринимательницей длится больше года. Обманутые партнеры Чернышевой уже не надеятся вернуть свои деньги. Они устали от судебных тяжб и теперь хотят, чтобы виновница их потраченных нервов была наказана по слову закона.

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