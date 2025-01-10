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В Ростове введут ограничения движения автомобилей по площади Химиков

В Ростове введут ограничения движения автомобилей по площади Химиков
В Ростове введут ограничения движения автомобилей по площади Химиков. Об этом сообщили в департаменте автодорог.

В связи с работами на водопроводе по проспекту Театральному и улице Текучева водители не смогут проезжать по площади Химиков с 9 января по 28 февраля. Также неудобства коснутся и пешеходов. Движение для горожан будет ограничено по южной стороне улицы Максима Горького в районе дома № 204.

Временные изменения связаны с проведение работ на водопроводе. Ростовчанам рекомендуется заранее планировать пути объезда ограниченного участка дороги.
Фото: дондей
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