Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Экс-директор ростовского вуза арестован по подозрению в растрате в особо крупном размере

Лефортовский суд Москвы 20 марта удовлетворил ходатайство следствия об аресте Антона Серикова, бывшего директора одного из высших учебных заведений Ростова-на-Дону. Его подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере.

Антон Сериков, уроженец Ростова-на-Дону, имеет серьезную академическую подготовку. Он является выпускником Ростовского государственного университета (ныне Южный федеральный университет), где защитил кандидатскую диссертацию по социологии. Его образование также включает докторантуру в ЮФУ, а также курсы повышения квалификации в престижных учебных заведениях: МГИМО, Школа управления «Сколково» и РАНХиГС.

На данный момент не уточняется, в растрате каких именно средств подозревается бывший руководитель вуза. Согласно действующему законодательству, санкция по статье «Растрата» предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Карьера Антона Серикова в Южном федеральном университете началась в 2005 году. На протяжении многих лет он занимал различные должности, в сферу его интересов входила российская региональная политика и вопросы национальной безопасности. Его профессиональные достижения были отмечены участием в финале конкурса управленческих кадров «Лидеры России» в 2018 году.

Впоследствии Антон Сериков продолжил карьеру на государственной службе. Он получил приглашение в управление внутренней политики президентской администрации, где занимал пост руководителя департамента организационного обеспечения.
Фото: Donday
0 0

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика