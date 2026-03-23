Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Не выходите на улицу: ростовчанам советуют закрыть окна из-за пожара под Ростовом
Жителей ближайших поселений просят закрывать окна из-за дыма. Днем 23 марта масштабный пожар охватил склад с горюче-смазочными материалами в селе Крым. О происшествии активно сообщают жители ближайших населенных пунктов в социальных сетях, обеспокоенные распространением густого дыма.

Пожар начался на улице Транспортная, 10. Очевидцы сообщают о гигантском столбе дыма, который виден на десятки километров вокруг. Неприятный запах гари доносится не только до жителей близлежащих поселений, но и до Ростова-на-Дону.

В частности, в популярных чатах микрорайона Суворовский города Ростова-на-Дону горожане делятся советами и призывают друг друга принять меры предосторожности.

-Надевайте маски, закрывайте окна. Не выходите без надобности на улицу, – такое сообщение распространяется среди жителей.


На месте возгорания уже работают пожарные расчеты. По словам очевидцев, спасатели борются с огнем. На данный момент подробности произошедшего, а также точная площадь, охваченная пожаром, устанавливаются. Информация о возможных пострадавших также уточняется.
Фото: Соцсети
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика