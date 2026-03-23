Не выходите на улицу: ростовчанам советуют закрыть окна из-за пожара под Ростовом

-Надевайте маски, закрывайте окна. Не выходите без надобности на улицу, – такое сообщение распространяется среди жителей.

Жителей ближайших поселений просят закрывать окна из-за дыма. Днем 23 марта масштабный пожар охватил склад с горюче-смазочными материалами в селе Крым. О происшествии активно сообщают жители ближайших населенных пунктов в социальных сетях, обеспокоенные распространением густого дыма.Пожар начался на улице Транспортная, 10. Очевидцы сообщают о гигантском столбе дыма, который виден на десятки километров вокруг. Неприятный запах гари доносится не только до жителей близлежащих поселений, но и до Ростова-на-Дону.В частности, в популярных чатах микрорайона Суворовский города Ростова-на-Дону горожане делятся советами и призывают друг друга принять меры предосторожности.На месте возгорания уже работают пожарные расчеты. По словам очевидцев, спасатели борются с огнем. На данный момент подробности произошедшего, а также точная площадь, охваченная пожаром, устанавливаются. Информация о возможных пострадавших также уточняется.