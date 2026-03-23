Сговор на полмиллиарда: ЖКХ Азова проиграло суд по тендеру на водопровод

Азовское Управление жилищно-коммунального хозяйства потерпело поражение в судебном разбирательстве против Ростовского Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Городские власти не смогли оспорить решение антимонопольного органа, который выявил факт сговора при проведении тендера на строительство водопроводных сетей для многодетных семей. Изначальная сумма контракта составляла порядка 500 миллионов рублей.Все началось в апреле 2025 года, когда Управление ЖКХ Азова объявило конкурс на возведение систем водоснабжения и водоотведения для нового микрорайона. Победителем было названо ООО «Полимерспецстрой». Однако другие участники рынка выразили сомнения в честности процедуры, утверждая, что их заявки были необоснованно отклонены под предлогом недостоверности документов, подтверждающих их опыт.Жалобы недовольных участников привлекли внимание Ростовского УФАС. В ходе проверки антимонопольный орган обнаружил подозрительные обстоятельства: документы как для заказчика (Управления ЖКХ), так и для победителя конкурса (ООО «Полимерспецстрой») готовил один и тот же человек. Этот факт стал основанием для возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства, а именно – заключения антиконкурентного соглашения. По итогам рассмотрения ФАС выдало предписание заказчику.Управление ЖКХ Азова не согласилось с выводами ФАС и обратилось в суд. Первоначальное решение арбитражного суда Ростовской области поддержало городские власти, удовлетворив ходатайство об отмене обеспечительных мер. Суд первой инстанции посчитал, что принятие таких мер могло привести к заключению контракта без должной оценки законности решения ФАС.Ситуация изменилась после серии апелляционных и кассационных жалоб. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил первоначальное определение, отказав управлению в его ходатайстве. Апелляционная инстанция установила, что отмена обеспечительных мер могла бы осложнить исполнение будущего судебного решения.Важным фактором, повлиявшим на ход рассмотрения, стало заявление Управления ЖКХ Азова об отказе от исковых требований. Причиной для такого шага стал пересмотр бюджетных лимитов на 2026 год, что делало невозможным заключение контракта в 2025 году.Несмотря на это, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд окончательно поддержал позицию Ростовского УФАС. Суд признал нарушение Управлением ЖКХ Азова закона «О контрактной системе» при проведении конкурса. Таким образом, организация не смогла опровергнуть факт сговора, что вызывает серьезные вопросы о законности проведенной закупки.