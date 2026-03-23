Автомобиль перевернулся на проблемном Горбатом мосту в Батайске

Легковушка перевернулась на Горбатом мосту в Батайске. Авария произошла 23 марта около 15:00 на улице Ленинградской. Кадрами с места события поделились подписчики портала DonDay.По предварительной информации, причиной аварии могло стать столкновение легковушки с другим автомобилем. На данный момент информация уточняется, о пострадавших не сообщается. Инцидент привел к некоторому затруднению движения на участке дороги.Происшествие вновь обострило внимание к состоянию Горбатого моста, который давно уже вызывает обеспокоенность у жителей города. Неделю назад в интернете стало вирусным видео, на котором один из горожан предпринял попытку самостоятельно отремонтировать этот путепровод.Тысячи автомобилей ежедневно используют этот мост, однако его состояние вызывает все больше вопросов. На дорожном полотне появились сквозные ямы глубиной до пяти сантиметров. После зимы эти повреждения стали еще более значительными, достигая размеров, в которые легко может попасть треть колеса.Является ли плачевное состояние дороги непосредственной причиной сегодняшней аварии, пока неизвестно. Однако местные жители уже неоднократно обращали внимание властей на необходимость капитального ремонта этого жизненно важного для города путепровода.