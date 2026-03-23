Ж/д переезд на Мечникова в Ростове закроют на два часа 23 марта

Фото: Donday

Движение через железнодорожный переезд в районе улицы Мечникова в Ростове-на-Дону будет временно ограничено. Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), это связано с проведением ремонтных работ на железнодорожном полотне.Ограничения вступят в силу 23 марта с 15:00 и продлятся до 17:00. В течение этого двухчасового периода автомобилисты не смогут проехать через железнодорожный переезд 1221 километра, расположенный вблизи улицы Мечникова.Водителей просят принять данную информацию к сведению и заранее спланировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств, связанных с временным закрытием переезда.